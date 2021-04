Zemljotres 5,8 stepeni pogodio jug Irana, upućeni spasioci

TEHERAN - Zemljotres jačine 5,9 stepeni po Rihteru pogodio je danas južnu iransku provinciju Bušer, gde se nalazi nuklearna elektrana, javlja Rojters pozivajući se na iransku držvanu televiziju.

Zasad nema izveštaja o žrtvama, ni matarijalnoj šteti.

Vladin zvaničnik je za Rojters rekao da ne postoje informacije o šteti u nuklearnom kompleksu.

"Zemljotres je pogodio oblast Bandar Gonaveh ovog jutra. Nemamo nikakve izvještaje o šteti", saopštila je državna televizija, dodavši da su spasilački timovi poslati u oblast.

Navodi se da je epicentar zemljotresa bio na dubini od deset kilometara.

Iran je jedna od najčešće pogođenih država na svijetu zemljotresom.

Prije 18 godina, zemljotres magnitude 6,6 stepena u Kermanu usmrtio je 31.000 ljudi i sravnio drevni grad Bam.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.8 in Southern Iran 40 min ago pic.twitter.com/lPEUMA8Tvr