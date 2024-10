Zemljotres jačine 3,9 stepeni po Rihteru u Jadranskom moru

U Jadranskom moru večeras se dogodio zemljotres. Imao je snagu 3,9 stepeni po Rihteru, prenosi Index.hr.

Zemljtores se osjetio na sjevernom Jadranu, nedaleko od italijanske obale.

#Earthquake (#terremoto) M3.9 occurred 26 km NE of #Senigallia (#Italy) 4 min ago (local time 17:48:27). More info at: https://t.co/QMSpuj7wSf https://t.co/2ptkAt3ZUY https://t.co/bCh7QfEODx pic.twitter.com/dLlbIKQvJk