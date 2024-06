Zemljotres jačine 4,3 stepena pogodio Tursku

Zemljotres jačine 4,3 stepena po Rihteru pogodio je danas istočnu Tursku, javlja Еvropski mediteranski seizmološki zavod (ЕMSC).

Potres se dogodio na dubini od osam kilometara, dodaje ЕMSC.

#Earthquake (#deprem) M4.2 occurred 29 km S of #Malatya (#Turkey) 7 min ago (local time 13:47:49). More info at: https://t.co/IbUfG7UdEj https://t.co/MIgS1BbHnK https://t.co/NjcjNPfhOw pic.twitter.com/6L3gZuBbEe