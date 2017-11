LONDON - Zemljotres jačine pet stepeni Rihtera pogodio je danas jugozapad Turske, saopštio je Američki geološki institut.

Epicentar potresa nalazio se 31 kilometar jugoistočno od provincije Mugla na dubini od deset kilometara, prenosi Rojters.

Za sada nema podataka o tome da li je pričinjena materijalna šteta i da li ima povrijeđenih.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.9 in Western Turkey 40 min ago pic.twitter.com/bNqZOqBVvE