VELINGTON - Zemljotres jačine 5,8 stepeni Rihterove skale zatresao je danas istočnu obalu Sjevernog ostrva, jednog od dva glavna ostrva koja čine Novi Zeland, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako navodi EMSC, zemljotres je registrovan na dubini od 30 kilometara, prenosi Rojters.

M5.8 #earthquake strikes 157 km NE of Tolaga Bay (New Zealand) 21 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/JFE2Cp3dCe