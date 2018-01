Zemljotres jačine 7,2 stepena Rihtera pogodio Južnu Ameriku

LIMA - U snažnom potresu koji je danas pogodio obalu na jugu Perua poginula je jedna osoba, dvadesetak je povrijeđeno, a nekoliko kuća i puteva se urušilo, javila je američka Agencija za geološka istržaivanja /USGS/.

USGS navodi da je zemljotres pogodio obalu Perua oko 4.18 časova po lokalnom vremenu.



Peruanski Institut za geofiziku saopštio je da je potres bio jačine 7,2 stepeni po Rihterovoj skali sa epicentrom u Lomasu, u regionu Arekvipa na jugu Perua.



Guverner Arekvipe Jamila Osorio rekla je da je jedna osoba poginula u gradu Jauki, a da je 20 povrijeđeno u gradu Čala.



Prema njenim riječima, u nekoliko opština nema električne energije, a brojni putevi i kuće su se urušili. Veliki broj mještana Lomasa je evakuisano nakon nekoliko potresa usljed smirivanja tla.



Zemljotresi su česta pojava u Peruu, a brojne kuće su napravljene od slabog materijala.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M7.2 Near Coast of Southern Peru 43 min ago pic.twitter.com/Fy92kFG1xs