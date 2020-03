Zemljotres jačine 7,6 potresao Kurilska ostrva

MOSKVA - Sjevernom dijelu ruskih Kurilskih ostrva i dalje prijeti opasnost od cunamija nakon snažnog potresa jačine 7,6 stepeni Rihterove skale, mada su Službe za vanredne situacije prijavile manje talase, te da nema žrtava ili oštećenja.

Američka agencija za geološka istraživanja saopštila je da je potres bio na oko 218 kilometara jugoistočno od grada Severo-Kurilska na dubini od 56,7 kilometara.

Japanske vlasti nisu objavile upozorenje na cunami dok Amerikanci ukinuli upozorenje za Havaje nakon što je potres pogodio oblast nedaleko od Kurilskih ostrva koji se nalaze između Pacifika i Ohotskog mora.

"Talas je stigao do Kurilska u ranim jutarnjim časovima. Visina talasa bila je pedesetak centimitara", navodi se u saopštenju.

Mještani ostrva ostaće u bezbjednoj zoni u višem dijelu ostrva dok upozorenje na cunami id dalje traje te da će odluku o ukidanju donijeti stručnjaci.

Američki Centar za upozorenje na cunami saopštio je da se zapadna obala te zemlje, Aljaska i kanadska britanska Kolumbija nisu suočile sa opasnosti od cunamija nakon potresa.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M7.6 East of Kuril Islands 41 min ago pic.twitter.com/OU835aE4jx