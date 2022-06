Zemljotres jačine 8,4 stepena potresao Rusiju

​Rusko Ministarstvo za vanredne situacije prijavilo je snažan zemljotres magnitude 8,4 stepena Rihterove skale u Bajkalskom jezeru, javlja agencija Anadolija.

Potresi su zabilježeni u 20:24 (15:24 po moskovskom vremenu).

"Epicentar zemljotresa se nalazio 17 kilometara od sela Bolšoe Goloustnoje u vodama Bajkalskog jezera. Intenzitet u epicentru bio je 8,4 stepena. U gradovima regiona osjetilo se do pet stepeni", navodi se u izvještaju.

#BREAKING Russian Emergency Ministry reports strong earthquake in Lake Baikal with 8.4 magnitude at epicenter