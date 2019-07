Zemljotres kod Atine

​ATINA - Zemljotres jačine 4,6 stepeni Rihtera potresao je Atinu večeras nešto poslije 19 sati po lokalnom vremenu, javila je grčka agencija ANA.

Epicentar potresa bio je u oblasti Magula, gdje se i 19. jula dogodio zemljotes od 5,1 stepeni, saopštio je Institut za geodinamiku.

Profesor Akis Celentis sa ovog Instituta kaže da zemljotres nije razlog za zabrinutost i da je dio normalne seizmične aktivnosti poslije potresa koji se dogodio 19. jula.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.6 in Greece 41 min ago pic.twitter.com/ytidK5o9wt