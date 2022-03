Zemljotres na području Fukušime, izdato upozorenje na cunami

Snažan zemljotres jačine 7,3 stepena na Rihterovoj skali pogodio je danas sjeveroistčnu obalu Japana, zbog čega je izdato upozorenje na cunami.

Japanska Meteorološka agencija saopštila je da je epicentar zemljotresa bio na 60 kilometara ispod mora.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.

Zemljotres je pogodio isto područje kao i 2011. godine, kada je zemljotres jačine devet stepeni doveo do nuklearne katastrofe u Fukušimi, podsjetile su agencije.

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.Preliminary info: M7.5 || 63 km SE of #Sendai-shi (#Japan) || 10 min ago (local time 23:36:37). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/Negg3S8IAH