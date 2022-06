Zemljotres odnio 950 života u Avganistanu: Uništene kuće, ljudi na nosilima

KABUL - Broj žrtava razornog zemljotresa jačine 6,1 stepen Rihterove skale koji je pogodio istok Avganistana povećan je na 950, saopštile su lokalne vlasti.

Kako je naveo zvaničnik sektora za vanredne situacije, u zemljotresu je povrijeđeno 610 ljudi, prenio je Rojters.

Na snimcima i fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, nakon zemljotresa koji je pogodio pokrajinu Paktika, vide se ljudi na nosilima, ruševine i uništene kuće.

1/2 #BREAKING : The number of martyrs in Barmal, Ziruk, Naka and Gyan districts of #Paktika province has risen to 255 and the number of martyrs has reached 155. Disadvantaged humanitarian organizations in the province should provide emergency assistance to the region pic.twitter.com/Qcj4BVkpCx

Većina žrtava registrovana je u Paktiki, ali ima poginulih i u istočnim pokrajinama Nangarhar i Kost.

Unconfirmed news & photos of casualties & destruction are coming from the different parts of the south east of #Afghanistan after the last night’s #earthquake. It is said that dozens are died in Geyan, Spere & some other districts of Paktika & Khost. More details to come. pic.twitter.com/opHE7ZTXnZ