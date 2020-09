Zemljotres pogodio Albaniju, osjetio se i u Crnoj Gori

TIRANA - Zemljotres jačine 4,1 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas poslije podne Albaniju.

Zemljotres jačine 4,1 stepeni, koji je danas pogodio Albaniju osjetio se i u Crnoj Gori.

Zemljotres se dogodio u 18.46 sa epicentrom na 16 kilometara istočno od Medove, a kako je saopšteno iz crnogorskog Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, jačina zemljotresa u žarištu iznosila je, 4,1 jedinicu Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od IV-V stepeni Merkalijeve skale, prenosi portal CdM.

"Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 25 kilometara", naveli su iz Zavoda, ističući da zemljotres nije mogao izazvati materijalnu štetu u epicentralnom području.

Evropski mediteranski seizmološki centar je, pak, objavio da je jačina potresa u žarištu iznosila 4,2 jedinice po Rihterovoj skali.

Potres se, osim u Crnoj Gori, osjetio i u Sjevernoj Makedoniji i na području Kosovu i Metohije.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.2 in Albania 41 min ago pic.twitter.com/QDIuAKonxZ