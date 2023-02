Zemljotres pogodio Grčku

Zemljotres jačine 4 stepena Rihterove skale pogodio je Grčku oko 20.39 časova po lokalnom vremenu, javlja "EMSC".

Epicentar se nalazi u blizini mesta Tivai. Zemljotres se nalazi na dubini od pet kilometara. Zasad nema informacija o povrijeđenima ili o pričinjenoj materijalnoj šteti.

Da podsjetimo, u Rumuniji se danas desio zemljotres jačine 4,7 stepena Rihterove skale. Taj potres osjetio se i širom Srbije. Nedugo zatim, zemljotres je bio i u Hrvatskoj i njegova magnituda iznosila 4 stepena Rihterove skale, a osjetio se i u Banjaluci.

#Earthquake (#σεισμός) M3.9 occurred 22 km SW of #Chalkída (#Greece) 7 min ago (local time 22:39:39). More info at: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/S9xWye5q0w https://t.co/JY5Sw6MouI pic.twitter.com/GqoaSqMBKa