VERONA - Zemljotres magnitude 4.4 pogodio je sjever Italije, a osjetio se u Hrvatskoj, od Istre do Zadra.

Epicentar je bio u 15.27 časova, 22 kilometra južno od Verone, na dubini od devet kilometara.

M4.4 #earthquake (#terremoto) strikes 22 km S of #Verona (#Italy) 34 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/A7onoyVatw