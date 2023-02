Zemljotres sravnio bolnicu, zatrpani pacijenti i ljekari (VIDEO)

ŠANLIRUFA - Dva jaka zemljotresa na dubini od 10 kilometara na samoj granici Turske i Sirije napravili su pravu pustoš.

Hiljade građana je ostalo bez krova nad glavom, spasioci tragaju za mrtvima čiji broj se trenutno meri stotinama, a predviđanja ukazuju da će ih biti preko hiljadu, ako i desetine hiljade povrijeđenih.

Veliki broj građana je i dalje zatrpan u ruševinama zgrada.

Prema prvim plerliminarnim procjenama oko 130 zgrada je totalno urušeno na jugu Turske, dok je taj broj u Siriji za sad nepoznat, ali se broj poginulih sa prvo 23 povećao na više stotina.

U gradu Šanlirufa na jugu Turske u zemljotresu kompletna bolnica se urušila i pokopala pod ruševinama, bolesne, ljekare i medicinsko osoblje, javlja Kurir.

Strahuje se da je veliki broj mrtvih pokopano pod tonama betona, ali spasioci ne odustaju od nade da ima i preživjelih koji su zarobljeni u nekim džepovima.

Na mjesto pada bolnice stigla je i mehanizacija i spasioci, koji su se priključili građanima da pokušaju da pronađu žive i povrijeđene.

Turske vlasti uputile su apel svjetskoj javnosti da je svaka pomoć dobrodošla da se ljudi spasu.

According to preliminary data, about 130 buildings were destroyed in Turkey. pic.twitter.com/qdL4qUYblZ