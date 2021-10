Zemljotres u Albaniji, osjetio se u Sjevernoj Makedoniji

PODGORICA - Evropsko-mediteranski seizmološki centar objavio je da je jutros na istoku Albanije registrovan zemljotres jačine 4,4 stepeni po Rihteru, sa epicentrom 58 kilometara sjeveroistočno od Tirane, na dubini od 10 kilometera, koji se osjetio i u Sjevernoj Makedoniji.

Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore saopštio je da je u 8.10 časova registrovao zemljotres srednje jačine, sa epicentrom u Albaniji, prostorno 20 km zapadno od Debra u Sjevernoj Makedoniji.

M2.7 #earthquake ( #земјотрес ) strikes 16 km W of #Дебар (North Macedonia) 27 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/uMu4sMOFs2

Jačina zemljotresa u žarištu iznosila je 4,5 jedinica Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od VI stepeni Merkalijeve skale, objavljeno je na sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

Prema preliminarnim podacima, žarište zemljotresa locirano je na dubini od 12 km.

Zemljotres te jačine mogao je izazvati samo manju materijalnu štetu u epicentralnom području.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.3 in Albania 41 min ago pic.twitter.com/xGkmkNOJbc