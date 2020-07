Zemljotres u Avganistanu

KABUL - Zemljotres jačine 4,6 stepeni pogodio je večeras Avganistan oko 20.40 po lokalnom vremenu.

Epicentar potresa nalazio se 14 kilometara sjeverozapadno od Kabula na dubini od 7,4 kilometara, saopšteno je iz Evromediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Za sada nema informacija o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.

Felt #earthquake (#زلزله) M4.6 strikes 14 km NW of #Kabul (#Afghanistan) 40 min ago. Please report to: https://t.co/jqLlxwZ3uA pic.twitter.com/xPp93ZBqhz