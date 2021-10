Zemljotres jačine 3,0 stepeni Rihterove skale pogodio je Grčku.

Kako javljaju grčki mediji, do zemljotresa je došlo u blizini Krita.

Prema informacijama Geodinamičkog insitituta, zemljotres je detektovan na dubini od 20 kilometara.

Felt #earthquake (#σεισμός) M3.0 strikes 19 km SE of #Irákleion (#Greece) 27 min ago. Please report to: https://t.co/31wilt5kzP pic.twitter.com/B9SMLKaREC