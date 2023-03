Zemljotres u Italiji

​Zemljotres intenziteta 5,4 stepena po Rihteru pogodio je u utorak uveče Italiju.

Epicentar je bio blizu grada Moliz na dubini od dva kilometra, navodi se u objavama Volcano Discovery.

Udar je zabilježen u blizini grada Kampobaso u regiji Molize 77 kilometara sjeverozapadno od mjesta Fođa i 12 kilometara jugozapadno od Kazakalende na dubini od dva kilometra u 23.52 po lokalnoim vremenu, saopštio je EMSC.

Za sada nema informacija o žrtvama i materijalnoj šteti.

#Earthquake (#terremoto) possibly felt 26 sec ago in #Italy. Felt it? Tell us via: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/4QDX4t8z8l