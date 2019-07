Zemljotres u Kaliforniji napravio pukotinu vidljivu iz svemira

TEKSAS - Zemljotres magnitude 7.1 koji je potresao Kaliforniju u petak ostavio je za sobom veliku pukotinu, koja se vidi iz svemira.

Kada su potresi počeli oko 20.20 sati, počela je jagma z skloništem. Bio je to drugi jaki zemljotres koj ije pogodio oblast za manje od 48 sata.

Šteta koja je nastala odmah je bila vidljiva. Prodavnice su bile pune slomljenih boca, limenke su ekplodirale razlivajući se po podu, i drugi proizvodi sa zidova su se srušili.

Kada je narednog dana sinulo sunce postalo je jasno da je promijenjena i topografija.

Satelitski snimci koje je "Planet Labs" dostavio CNN-u pokazuju pukotine u zemlji blizu epicentra.

#Ridgecrest surface rupture gif with images from @planetlabs + @Will4Planet pic.twitter.com/nIsmWJt604

Velika pukotina proširila se s područja na kom se nekada nalazila vodena površina. Šablon erozije pijeska pustinje pokazuje da je dio vode usisan.

Ridgecrest Earthquake before (4th July) & after (6th July) images from Doves, clearly showing surface rupture. Thx @rsimmon @PlanetLabs @USGS RT @USGSBigQuakes Prelim M7.1 Earthquake 35.767, -117.605 Jul-06 03:19 UTC, updates https://t.co/waWvmvQZ88 pic.twitter.com/cUNxdMazum