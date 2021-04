Zemljotres u Rumuniji

BUKUREŠT - Zemljotres jačine 4,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je večeras centralni dio Rumunije.

Epicentar potresa bio je na oko 80 kilometra od Brašova, na dubini od 77 kilometara, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.4 in Romania 43 min ago pic.twitter.com/vQwhe8Dbeo