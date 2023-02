Zemljotresi uništili infrastrukturu širom Turske (VIDEO)

​Razoran zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale pogodio je rano jutros jug Turske, a negdje oko podneva po našem vremenu prijavljen je i udar novog zemljotresa od 7.5 stepeni.

Koliko je potres bio stravičan najbolje svjedoči snimak na kojem se vide velika oštećenja na autoputu Antakija-Rejhanli.

Zemljotres je razorio cjelokupnu strukturu puta, kao i gornji sloj asfalta.

Turski ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu rekao je da je epicentar zemljotresa bio u Pazarčiku, a da je pogođeno 10 pokrajina: Hataj, Gazijantep, Osmanije, Adijaman, Malatija, Šanlijurfa, Adana, Dijarbakir, Kilis i Kahramanmaras, prenosi Informer.

Zvanični broj poginulih širom Turske i Sirije se mijenja iz sata u sat i sada je više od 2.500, a više od 6.000 je povrijeđeno.

The road from Antakya to Rihaniyya in Turkey. pic.twitter.com/2otgWOQVTk