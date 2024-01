Zemlju u Evropi pogodio polarni udar uz obilni snijeg (VIDEO)

EDINBURG - ​Hladni front sa sjevera zahvatio je Britanska ostrva i donio prodor vrlo hladne vazdušne mase sa sjevera, odnosno iz polarnih predjela. S obzirom na to da su Britanska ostrva u potpunosti okružena vodom, ledena vazdušna masa je dok se kretala sa sjevera preko toplije površine Atlantika, pokupila veliku količinu vlage i došlo je do formiranja oblačnosti sa obilnim snegom.

Upravo se Škotska našla na ovom najjačem udaru snijega i niskih temperatura, pri čemu su temperature i na obalnom području opale na 0°C, unutar kopna i niže, a na planinama i znatno niže.

Snijeg je praćen veoma jakim i hladnim sjevernim vjetrovima, a osim Škotske, na udaru snijega i jakih vjetrova našli su se i sjeverni predjeli Engleske i Velsa, ali i dijelovi Sjeverne Irske.

Pod snijegom su Glazgov i Edinburg.

Snijeg je paralisao mnoge predjele i zavijao puteve, pri čemu je nastao haos u saobraćaju.

Snijeg je veoma rijetka pojava na Britanskim ostrvima i zimi i to zahvaljujući veoma blagoj okeanskoj klimi i zimskim temperaturama nalik onim na sjevernom Jadranu.

Inače, hladna vazdušna masa spustila se sve do juga Engleske.

Pored niskih dnevnih temperatura, ovaj polarni udar sa sjevera donijeće ledene noći i jutra, uz veoma niske temperatuee vazduha. Do petka se u noćnim i jutarnjim časovima očekuju temperature od -10 do 0°C, čak će i na podurčju Londona biti i do -7°C. Još hladnije vrijeme biće u Škotskoj, uz minimalne temperature ispod -10°C, na planinama i niže.

Inače, prosječne januarske mininalne i maksimalne temperature vazduha u januaru uvijek su u plusu.

Sve do petka Britanska ostrva biće na udaru veoma hladne vazdušne mase, uz obilni snijeg u Škotskoj.

Tokom vikenda se očekuje uticaj snažnog ciklona sa centrom jugozapadno od Engleske, pa će doći do značajnijeg otopljenja, uz jak, na udare i olujne jugozapadne vjetrove sa kišom, a temperature će biti i iznad 10°C, pri čemu će značjnije otopliti i na sjeveru Škotske, prenosi "Telegraf".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.