Žena ga prevarila on ubio njihovih petoro djece: "Nije htio žive svjedoke"

Timoti Džouns Džunior proglašen je krivim zbog ubistva svoje petoro djece. Porota u Leksingtonu u Južnoj Karolini će narednih dana odlučivati o tome da li će on ostatak života provesti u zatvoru ili će biti osuđen na smrt.

Na suđenju je tužilaštvo prikazivalo fotografije sa mjesta zločina, kao i fotografije djece iz srećnijih vremena. Kada je Džouns bio suočen sa tim fotografijama, zaplakao je, prenosi "Daily mail".

Tužioci su izjavili poroti da Džouns (37) zaslužuje da umre zbog toga što je natjerao svoju djecu da pate zbog svog bolesnog plana da ne ostavi svjedoke kako bi izbjegao zatvor.

Pozvali su patologa koji je svjedočio o povredama koje su djeca pretrpjela tokom ubistava u avgustu 2014. godine. Istražitelj je pokazao fotografije vreća za smeće u koje je pet mrtvih tijela ubacio prije nego što ih je odvezao širom zemlje i ostavio na padini ispred grada Kamdena u Alabami.

Nakon što su i pojedini porotnici zaplakali kada su vidjeli fotografije, suđenje je moralo da bude nakratko prekinuto.

Džounsonov branilac je tražio od porote da imaju milosti prema Džounsu i da ga ostave u životu.

Tužioci su prikazali kratke snimke sa mobilnih telefona koje je Džouns slao njihovoj majci, od koje je razveden. Djeca na snimcima plaču i mole majku da im se vrati. Džouns je uplakan izveden iz sudnice nakon što su snimci prikazani. Tužioci su pustili i snimak telefonskog razgovora koji je Džouns vodio sa članovima porodice iz zatvora četiri mjeseca nakon ubistava.

Tokom razgovora, Džouns je za ubistva djece okrivio svoju ljutnju zbog bivše supruge Amber Kizer, za koju je rekao da ga je prevarila sa tinejdžerom - njihovim komšijom. Džouns, koji je inače važi za veoma religioznog čovjeka, nakon razvoda je dobio puno starateljstvo nad djecom.

