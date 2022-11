Žena invalid puzala u avionu zbog dodatne naplate (VIDEO)

KANBERA - Australijanka, Natali Kertis, koja je inače u invalidskim kolicima, osudila je svoje liječenje od strane Jetstara nakon što se osjećala prisiljenom puzati duž prolaza u avionu.

Jetstar se izvinio, rekavši da je došlo do greške u komunikaciji.

A Queensland woman with a disability has been filmed crawling along the aisle of a Jetstar flight after being asked to pay for a wheelchair to be transferred from her seat. Natalie Curtis refused because the service is normally free. https://t.co/VZ3A1cpmr5 #7NEWS pic.twitter.com/Q5e9EBhybo