Žena pokušala podojiti mačku u avionu

Putnica u avionu šokirala je svoje putnike i kabinsko osoblje nakon što je uhvaćena u pokušaju da doji svoju bezdlaku mačku tokom leta, a od te namjere nije htjela da odustane ni kada ju je stjuardesa zamolila.

Stjuardesa Ensli Elizabet je objavila detalje bizarnog incidenta na svom TikToku. Ovaj bizaran incident dogodio se na letu kompanije Delta iz Sirakuze u Njujorku za Atlantu u Džordžiji.

Priča je izašla na vidjelo nakon što je snimak ekrana stjuardesine poruke kolegama na terenu u Atlanti postao viralan, međutim sada je obrisan.

U poruci se navodi da je putnica na sjedištu 13A dojila svoju mačku i da nije željela da je vrati u korpu kako je traženo.

Stjuardesa Ainslei Elizabeth objavila je detalje na svom TikTok-u:

"Ta žena je imala jednu od onih bezdlakih mačaka umotanih u ćebe pa je izgledalo kao da drži bebu. Majica joj je bila podignuta i pokušavala je da doji životinju i nije htjela da je vrati u korpu. A mačka je vrištala kao da se bori za život".

Nije poznato šta se dogodilo sa putnikom nakon što je avion sletio, ali Elizabet tvrdi da je pozvano obezbjeđenje.

Inače, ova avio-kompanija omogućava besplatan prevoz malih kućnih ljubimaca, ali oni moraju biti u transporteru koji stane ispod sjedišta.

I saw this on Reddit today. It’s an a ACARS in-flight message from the cockpit to the ground. Also, civilization had a good run. pic.twitter.com/AjQhIaE80H