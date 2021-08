Žena se porodila u avionu za evakuaciju

Prvi evakuacioni letovi iz Kabula za američku bazu Ramštajn u Njemačkoj krenuli su u petak kasno uveče i tamo je već stiglo više od 2.000 izbjeglica.

Američka vojska je na Twitteru objavila kako se trudna Avanistanka koja je bila u transportnom avionu porodila odmah nakon slijetanja u bazu Ramštajn. Objavljene su i fotografije izlaska iz aviona.

Kažu kako je dobila porođajne bolove tokom drugog dijela leta iz Kabula, iz baze na Bliskom istoku, ne navode koje, do Njemačke.

Vazdušne snage SAD-a prepričale su da je došlo do komplikacija dok je avion letio na 8534 metra visine zbog nižeg vazdušnog pritiska u avionu. Ali, s obzirom da je trudnici pozlilo, pilot se spustio niže da bi povećao vazdušni pritisak te je tako spasio njen život, prenosi CNN.

Nakon slijetanja medicinsko osoblje iz vazdušne baze pomoglo je pri porođaju u utovarnom prostoru aviona.

Majka i beba su dobro.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and her family off a @usairforce C-17 Globemaster III moments after she delivered a baby aboard the aircraft at @RamsteinAirBase in Germany. pic.twitter.com/339bMiVDVO