Žena skinula hidžab, postala simbol otpora u Iranu

TEHERAN - Fotografije žene iz Teherana koja je skinula hidžab tokom antivladinih protesta u Iranu postala je simbol otpora, a podijeljena je više od 15.000 puta na društvenim mrežama.

Žena koja na snimku u znak protesta protiv kodeksa oblačenja skida hidžab pred iranskim vlastima, postala je simbol otpora u zemlji u kojoj su žene već skoro 40 godina, od revolucije 1979, primorane da nose marame preko glave.

Kako prenosi Independent, ona je okarakterisana kao "pravi heroj", čijoj se hrabrosti treba diviti.

Na snimku se vidi žena koja u tišini maše bijelom zastavom tokom antivladinih protesta koji se održavaju u prijestonici Irana, Teheranu, u kojima je do sada poginulo više od 20 osoba, a uhapšeno nekoliko stotina ljudi.

Kako Independent navodi, prošle nedjelje je policija u Teheranu saopštila da više neće hapsiti žene koje ne poštuju kodeks oblačenja.

Poluzvanična novinska agencija Tasnim izvjestila je da će, umjesto toga, sve one koje prekrše kodeks morati da prisustvuju predavanjima policije, ali i da bi protiv onih koje to budu ponavljale ipak mogle da budu preduzete pravne mjere.

Video na kojem ova muslimanka protestuje na Twitteru je objavio bivši musliman iz Irana i autor knjige "Zašto ne postoji Bog" Armin Navabi.

