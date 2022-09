Žene sijeku kose i pale hidžabe u znak protesta

TEHERAN - U nedjelju je u Iranu izbio niz protesta zbog smrti Mahse Amini (22), nakon što ju je pritvorila državna policija za moral, a demonstrantice su odsjekle kosu i spalile hidžabe protestujući protiv obaveznog pokrivanja žena.

Masih Alinedžad, iranska novinarka i aktivistkinja na svom profilu na društvenim mrežama podijelila je video na kojem žene šišaju kosu i napisala: "Iranske žene pokazuju svoj bijes šišanjem kose i spaljivanjem hidžaba u znak protesta protiv ubistva Mahsa Amini od strane policije s hidžabom."

"Od 7. godine života, ako ne pokrijemo kosu, nećemo moći ići u školu niti se zaposliti. Dosta nam je ovog režima rodnog apartheida", dodala je novinarka.

Women and men together took to the street to protest peacefully against the brutal death of #MahsaAmini but how ironic the regime’s security forces opened fired at them to convince them that they didn’t kill Mahsa. People are fed up with hijab police and religious dictatorship. pic.twitter.com/ilEXLaQmvA