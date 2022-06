Žene u Indiji rizikuju život za vodu: Zbog suše ljudi preduzimaju ekstremne mjere

​Video snimak koji prikazuje ženu kako se penje po zidu bunara da bi došla do vode, istakao je akutnu nestašicu najdragocjenijeg prirodnog resursa u nekoliko oblasti centralne indijske savezne države Mađa Pradeš, prenosi BBC.

Na ovom snimku, sa velikim brojem pregleda na internetu, vidi se kako žena bez odgovarajuće opreme, pojasa i užeta, silazi niz bunar da bi pristupila vodi.

Ljudi u selu Gusija primorani su da preduzimaju takve ekstremne mjere nakon što su bunari i bare presušili, a nekoliko drugih oblasti širom Indije suočava se sa sličnom krizom, navodi BBC.

Video snimci koji prikazuju stanovnike Indije kako rizikuju svoje živote da bi dobili vodu često postaju viralni, a u aprilu je na sličnom video snimku prikazana žena kako silazi u bunar u državi Maharaštra.

#WATCH | Madhya Pradesh: People in Dindori's Ghusiya village risk their lives to fetch water from an almost dry well pic.twitter.com/jcuyLmE5xL