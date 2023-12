Žestok napad Ukrajine na Krim, pogođen ruski brod (VIDEO)

KRIM - Ukrajina je izvela vazdušni napad na krimsku luku Feodosiju, rekao je u utorak komandant ukrajinskih vazdušnih snaga, nakon što je guverner Krima, kojega su postavile ruske vlasti, rekao da je napad izazvao požar u lučkom dijelu grada.

Komandant ukrajinskih vazdušnih snaga Mikola Oleščuk objavio je na Telegramu da je u napadu uništen važan brod ruske mornarice, desantni brod Novočerkask, ali za to nije pružio dokaze. Nešto kasnije Rusi su priznali da je brod pogođen i da je najmanje jedna osoba poginula.

"Ruska flota je sve manja i manja! Hvala pilotima zrakoplovstva i svima koji su sudjelovali u filigranskom poslu!" rekao je Oleščuk.

Reuters navodi kako je spomenute navode trenutno nemoguće verifikovati.

Ranije u utorak Sergej Aksjonov, ruski guverner Krima, rekao je da je ukrajinski napad rezultirao požarom u području gradske luke.

"Sve relevantne hitne službe su na licu mjesta", objavio je Aksjonov na Telegramu.

"Žitelji nekoliko kuća će biti evakuisani", dodao je.

Snimci koje je nekoliko ruskih medija objavilo na Telegramu prikazuju snažnu eksploziju i vatru iznad lučkog područja, prenosi Jutarnji.

The Ukrainian Air Force says it destroyed the Russian Novocherkassk Project 775 large landing ship in Feodosia. The Russian MoD acknowledged it was damaged.https://t.co/w0pPAUA3XIhttps://t.co/511kPliHuChttps://t.co/SaK3F6r3e8https://t.co/MhIYQ7pa2Khttps://t.co/EpWHQ8zIZI pic.twitter.com/Fm6B4lsQeU