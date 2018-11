Žestok zemljotres pogodio Aljasku

​Zemljotres jačine 6,6 stepeni pogodio je danas Enkoridž, najveći grad savezne američke države Aljaske, nakon čega je izdato i upozorenje na opasnost od cunamija za južnu obalu Aljaske.

AP prenosi da informacija o žrtvama do sada nije bilo, a da su se od snage zemljotresa, koji je u jutarnjim časovima pogodio Aljasku, tresle zgrade i da su ljudi iz kancelarija i stanova istrčali na ulice.

Reporter američke agencije, koji se javio iz centra grada, kazao je da su se nakon potresa vidjele pukotine na dvospratnoj zgradi.

@ktva this is the earth quake in anchorage Alaska pic.twitter.com/cWW9LCvYdx