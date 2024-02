ZAPOROŽJE - Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju uspješnu ofanzivu u pravcu Zaporožja, uništavajući i potiskujući neprijateljske formacije.

Ovo slijedi iz izvještaja ruskih ratnih dopisnika i samih ukrajinskih izvora.

Konkretno, borbe se trenutno vode u granicama sela Rabotino u pravcu Zaporožja. Ranije su ovo selo zauzele ukrajinske snage, ali sada se situacija na frontu promijenila. Borbe se vode na zapadnoj periferiji sela, javljaju vojni dopisnici, prenosi "TV Front".

Pored toga, ruske oružane snage su napredovale sjeverno od Novoprokopovke. Ovdje su njihove jedinice uspjele da se učvrste na prostoru širine do 2,2 km, napredujući do dubine do 700 m.

Ukrajinska vojska pokušava da zadrži svoje položaje, ali to se radi sa velikom mukom, zapravo, svakodnevno položaj ukrajinskih snaga na ovom dijelu fronta se pogoršava.

Iz Novoprokopovke ruske jedinice napadaju i protivničke položaje u Rabotinu. Napadi iz Verbovoja se nastavljaju. Ruska armija aktivno koristi artiljeriju i avijaciju za udare na ukrajinske položaje, a nakon odgovarajuće pripreme u borbu stupaju jurišne jedinice.

Perspektive za ukrajinske trupe na zaporoškom pravcu postaju sve nejasnije. Vjerovatno je da će u dogledno vrijeme ruske snage u potpunosti potisnuti ukrajinske snage na položaje koje su zauzele prije početka ljetnjo-jesenje protivofanzive 2023. godine, nakon čega će se stvoriti uslovi za dalju ofanzivu Oružanih snaga Rusije. Slična je situacija i na sektoru fronta kod Marinke, gdje ruska vojska potiskuje protivnika u oblastima Novomihajlovke, Pobede i Georgijevke.

