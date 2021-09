Žestoke borbe talibana i snaga otpora u Pandžširu

Žestoke borbe između talibanskih snaga i snaga otpora u avganistanskoj dolini Pandžšir vode se i dalje, a talibani su rekli da su zauzeli određenu teritoriju i nanijeli "velike" gubitke Frontu nacionalnog otpora (NRF).

Međutim i pripadnici Fronta su kazali da imaju kontrolu nad svim ulazima u dolinu, te da su talibani izgubili stotine boraca.

Pandžšir je jedina pokrajina koja nije pala pod islamističku grupu i vjeruje se da se tamo okupilo na hiljade boraca koji pružaju otpor.

Pokret otpora - koji uključuje bivšeg potpredsjednika Amrulaha Saleha, bivše pripadnike avganistanskih snaga sigurnosti i lokalne policije - predvodi lokalni vođa plemena Ahmad Masoud.

Portpalor talibana Zabihulah Mudžahid rekao je da su se borci uselili u dolinu Pandžšir nakon neuspjelih pregovora, prenosi Rojters.

Takođe, nekolicina medija prenijela je kako talibani šalju pojačanje u vidu teške artiljerije, kako bi riješili pitanje ove regije nakon propalih pregovora.

Pregovori nisu uspjeli jer su dvije strane imale vrlo različite pozicije, rekao je portparol pokreta Fahim Dashti, prenosi BBC Persian.

Rekao je da su se borili protiv talibana na dva fronta i da je 350 talibanskih boraca ubijeno, a jedan broj zarobljen.

