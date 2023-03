Žestoki neredi u Atini, policija hitno reagovala

U centru Atine izbili su neredi tokom novog protesta Grka zbog propusta koji su doveli do teške željezničke nesreće ranije ove nedelje.

Neredi su izbili na trgu Sintagma, a policija je upotrijebila suzavac i šok bombe, prenose mediji.

Demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo: "Država je ubica", "Odmah smijenite Micotakisa!", "Vas 300, ćutite!", što je poruka upućena poslanicima.

Podsjetimo, stravična željeznička nesreća dogodila se u ponedeljak nešto prije ponoći kada se putnički voz sa više od 350 ljudi sudario sa teretnim vozom u centralnoj Grčkoj, nedaleko od grada Larise.

Grčki ministar infrastrukture i transporta Kostas Karamanlis podnio je ostavku, a šef željezničke stanice u Larisi uhapšen je pod sumnjom da je odgovoran za nesreću koja se smatra najtežim železničkim udesom u istoriji Grčke. Sumnja se da je on kriv što koloseci nisu razdvojeni na vrijeme.

The train disaster in Greece provoked protests by the thousands. About 10,000 people marched in downtown Athens. The police used tear gas and stun grenades. pic.twitter.com/lrRYSgI3TN