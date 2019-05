Žestoki sukobi demonstranata i policije, 165 uhapšenih

PARIZ - Francuska policija ispalila je suzavac prema maskiranim demonstrantima u centru Pariza nakon što se više hiljada ljudi okupilo na ulicama prijestonice i ostalih gradova radi protesta zbog politike predsjednika Emanuela Makrona. Mediji navode da je uhapšeno 165 ljudi.

Radnički sindikati i "žuti prsluci" izašli su na ulice širom Francuske nekoliko dana nakon što je Makron iznio razne prijedloge, uključujući smanjenje poreza.

Policija je ispalila suzavac kako bi rastjerala grupu maskiranih demonstranata koji su se okupili ispred učesnika tradicionalnog marša povodom 1. maja.

Nekoliko demonstranata sa kapuljačama ili u žutim prslucima bacalo je razne predmete na policiju.

Francuska policija juče je upozorila na mogućnost sukoba sa anarhistima iz krajnje desnice nakon što su putem društvenih medija pozivi upućeni ekstremistima iz grupacije "Crni blok" da izađu na ulice.

Vlasti su izrazile očekivanja da će se oko 2.000 ekstremista iz "Crnog bloka" iz raznih dijelova Fracuske i Evrope pojaviti na marginama tradicionalnih mitinga povodom 1. maja.

Policija je saopštila da je od jutros uhapšeno 88 osoba, iako francuski mediji javljaju da je dosad uhapšeno više od 165 ljudi.

Vavin Metro: Riot police walked back 20 meters from the protesters. Tear gas is hanging in the air. #1erMai #GiletJaunes pic.twitter.com/m0l3pfqETO