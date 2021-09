Žestoki sukobi u glavnom gradu Gvineje kod predsjedničke palate

KONAKRI - Žestoki sukobi izbili su u nedjelju nedaleko od predsjedničke palate u Konakriju, glavnom gradu Gvineje, a nekoliko izvora kaže da iza nemira stoji elitna vojna jedinica predvođena francuskim legionarom Mamadijem Dumboujom.

Viši vladin zvaničnik rekao je da 83-godišnji predsjednik Alfa Konde nije povrijeđen, dok očevici kažu da na ulicama patroliraju vojna vozila.

Jedan vojni izvor rekao je da je jedini most koji povezuje matičnu teritoriju na kvartom Kaloum, u kome se nalazi predsjednička palata i neka ministarstva, zatvoren, a veliki broj teško naoružanih vojnika dežura oko palate.

Tri svjedoka rekla su Rojtersu da su vidjeli da su dva civila ranjena.

Novinar Rojtersa rekao je da je vidio dva konvoja oklopnih vozila i kamiona koji se kreću prema luci Konakri, nedaleko od palate.

Vojnici koji su organizovali ustanak u Konakriju rekli su danas na državnoj televiziji da su raspustili vladu, poništili Ustav i zatvorili sve granice.

Međutim, Ministarstvo odbrane saopštilo je da je odbijen napad na predsjedničku palatu u Konakriju.

Konde, za koga se ne zna tačno gdje se sada nalazi, osvojio je i treći mandat u oktobru nakon što je izmijenio Ustav čime je omogućeno da se ponovo kandiduje i pored nasilnih protesta opozicije, što daje razlog za zabrinutost zbog mogućih daljih političkih nemira u regionu.

Gvineja je imala održiv ekonomski rast tokom decenije Kondea na vlasti zahvaljujući bogatstvu boksita, rude gvožđa, zlata i dijamanata, ali je malo njenih građana osjetilo te benefite.

Kritičari kažu da je vlada koristila restriktivne krivične zakone kako bi obeshrabrila podjele, dok su etničke polarizacije i endemska korupcija zaoštrili politička rivalstva u zemlji.

The first footage of the President of #Guinea Alpha Condé arrested by the military appeared on social networks. pic.twitter.com/heTf0KT3ZR