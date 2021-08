Zgrada Pentagona više nije u blokadi

Nakon što je došlo do pucnjave ispred Pentagona u SAD, zgrada više nije u blokadi.

"Pentagon više nije u blokadi i zgrada je ponovo otvorena. Koridor 2 i ulaz u metro ostaju zatvoreni. Koridor 3 otvoren je za pješake", napisali su na zvaničnom Twitter profilu.

Podsjećamo, do pucnjave je došlo ispred zgrade na stanici Metro Bus, koja je glavni ulaz u Pentagon i svakodnevno je koriste hiljade zaposlenika koji tuda ulaze i izlaze iz zgrade.

The Pentagon has lifted the lock down and has reopened. Corridor 2 and the Metro entrance remains closed. Corridor 3 is open for pedestrian traffic.