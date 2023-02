Zgrada u Turskoj "progutala" automobile (FOTO)

Twitterom se šire fotografije iz turskog grada Adijamana, jednog od najteže pogođenih razornim potresom magnitude 7.8 po Rihteru, koji je jug zemlje pogodio prošlog ponedjeljka.

Na fotografijama se vide zgrade koje su "pojele" automobile koji su bili parkirani uz njih.

Donji sprat zgrade je propao, a gornji su skliznuli na automobile.

"Staklo na zgradi ostalo je netaknuto. Ispada da je staklo jače od temeljne konstrukcije", napisao je jedan korisnik Twittera, prenosi Index.

Nestabilnost i neadekvatna gradnja starih zgrada doveli su do velikih razaranja u potresu. Videosnimci gradova u blizini epicentra potresa pokazuju razorni oblik urušavanja koji neki nazivaju pancaking. To se događa kada se cijela zgrada uruši, pri čemu svaki sprat padne jedan na drugi tako da izgledaju kao "palačinke" na tanjiru. Šanse za preživljavanje u takvom urušavanju zgrada su minimalne, piše Deutsche Welle.

