Život na minus 53: Mjesto u kojem se vruća voda smrzava u vazduhu (FOTO/VIDEO)

​Temperature u najsjevernijem kineskom gradu pale su na -53 °C, što je najhladnija temperatura ikada zabilježena, kažu meteorolozi.

Smješten u sjeveroistočnoj pokrajini Heilongjiang, u susjedstvu ruskog Sibira, grad Mohe nadaleko je poznat kao "sjeverni pol Kine" i jedno je od rijetkih mjesta u zemlji koja imaju subarktičku klimu.

Temperatura koja je ondje izmjerena 22. januara u sedam sati ujutro prvog dana lunarne nove godine iznosila je rekordna 53 stepena ispod nule. Posljednji je put bilo tako približno hladno 1969. godine.

U ruskom Jakutsku, koji je poznat po tome što je najhladniji grad na svijetu, temperature su pale na -62,7 °C, što je najhladnije u više od dvije decenije.

Ali i zime u Moheu nemilosrdno su hladne i duge; počinju početkom oktobra, a često traju do maja. Kada je jako hladno, u Moheu se znala pojaviti i ledena magla - fenomen koji se javlja samo u ekstremno hladnim klimama kada kapljice vode u zraku ostaju u tečnom obliku.

Osim toga, ondje zna biti toliko hladno da se zaledi i vruća voda koja se baca u zrak.

Hoće li ledene magle biti u Moheu i ove zime, tek ćemo vidjeti. Iako biste mogli pomisliti da nito ne dolazi u ledeni grad na kineskom sjeveru, turisti mu hrle kako bi vidjeli ledene atrakcije. Naprimjer, 2011. više od 10.000 turista došlo je u Mohe posmatrati polarnu svjetlost, prenosi Pun kufer. Autoput koji povezuje udaljeni grad s glavnim gradom Pekingom otvoren je u decembru 2019. uz veliku pompu, što je itekako olakšalo dolaske i odlaske turistima, ali i domaćem stanovništvu.

#China's northernmost city just saw its coldest day ever. Known as "China’s North Pole", the city of Mohe in #Heilongjiang plugged to minus 53°C, the lowest temperature ever recorded in the country. pic.twitter.com/FTsFWDyE44