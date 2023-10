Žižek govorom o Palestini razbjesnio publiku u Frankfurtu (VIDEO)

Počeo je 75. Frankfurtski sajam knjiga, na kojem je Slovenija ove godine počasni gost. Sajam je otvorila slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar, istakavši u svom govoru značenje knjige za Slovence, a onda je na pozornicu stupio filozofska zvijezda Slavoj Žižek i svojim riječima razbjesnio mnoge u dvorani.

Slovenska predsjednica na svečanom otvaranju govorila je uobičajne stvari za jedan književni festival. Govorila je o "peru koje je moćnije od mača" i o "jeziku koji nas kao zajednicu definiše više od granica određene teritorije", a zatim se osvrnula na Sloveniju, rekavši da je književnost "najautentičniji izraz slovenskog karaktera, istorije i duše". Navela je i istaknute slovenske autorke i autore, specijalne goste ovogodišnjeg sajma, od Slavoja Žižeka, Drage Jančara i Maje Haderlap do Alme Karlin i Borisa Pahora. Potom se osvrnula na aktuelni rat na Bliskom istoku, rekavši:

"Tužna sam zbog broja sukoba u svijetu. Najmanje 55. Neki od njih traju decenijama. Jedan od njih, u Gazi, živi s nama ovdje u Frankfurtu. Masakr koji je izvršila teroristička organizacija Hamas. Zgrožena sam time i ne propuštam priliku da ga osudim. Međutim želim biti jasna oko nečeg drugog. Ovo što vidimo u Gazi takođe je napad na ljudsko dostojanstvo. Zabrinjava me scenario koji se predviđa i dijelom već ostvaruje. Broj žrtava raste, a to je danak besmislenom nasilju. Čak su i djeca među njima. To je nedopustivo", rekla je slovenska predsjednica.

Svi su, međutim, zaboravili njene riječi i protokolarni nastup kada se na pozornicu popeo Slavoj Žižek jer je potpuno zasjenio njen govor.

On - u svom stilu - takođe nije mogao izbjeći komentarisati najnovija događanja na Bliskom istoku. Kako je rekao u Frankfurtu, za Gazu nema rješenja bez knjiga, a Izrael je - rekao je, citirajući jevrejskog istoričara i pisca Juvala Nou Hararija - na putu da postane diktatura, prenosi "Radiotelevizija Slovenija".

"Osuđujem bezuslovno, bez ikakvih 'ako' ili 'ali', napad Hamasa na Izraelce u blizini granice s Gazom. Priznajem pravo Izraela da se brani i eliminiše prijetnju. Međutim primijetio sam nešto neobično. Čim se spomene potreba za analizom složene pozadine situacije, obično čujem optužbe da to opravdava ili podržava Hamasov terorizam. Shvatamo li koliko je čudna ova zabrana analiziranja, uočavanja složenosti? Kakvom društvu pripada takva zabrana? I sad dolazi moja prva provokacija: društvu koje je strukturirano kao saće! Koji je idiot izabrao ovo za lajtmotiv? Pčele su najtotalitarnije društvo koje možete zamisliti!" rekao je Žižek.

Potom je istakao dalje da se Palestinci generalno shvataju kao "problem".

"Izrael im ne daje nikakvu nadu, ne nudi im viziju zemlje u kojoj bi mogli igrati pozitivnu ulogu. Trebalo bi sagledati njihovu situaciju, uporediti nešto što se čini neuporedivim", rekao je slovenski filozof.

To je izazvalo bijes dijela publike na licu mjesta, a Žižek je optužen da relativizuje situaciju na Bliskom istoku.

Ali on je odgovorio da to ne radi.

"Sad vidite šta u praksi znače inkluzija i poštovanje različitosti", sarkastično je rekao pojedincima koji su ga prekidali.

Žižeku se prvo ispred bine, a kasnije i direktno na njoj, suprotstavio njemački državni sekretar za evropske poslove i komesar za antisemitizam, Uve Beker.

On je, prema pisanju njemačkog "Zeita", nekoliko puta izlazio iz dvorane te je optužio Žižeka da relativizuje zločine Hamasa, a filozof je odbacio njegove optužbe.

"Samo čitajući knjige možemo postati svjesni situacije", rekao je Žižek, dodajući i da je terorizam protiv Izraela suprotan svim vrijednostima za koje se zalaže Frankfurtski sajam knjiga.

Ali protiv vrijednosti sajma je i odgađanje dodjele nagrade palestinskoj autorki Adaniji Šibli, rekao je Žižek. Naime nekoliko dana prije početka sajma stigla je vijest da je organizator otkazao ceremoniju dodjele nagrade, planirane u čast njene knjige, zbog rata u Izraelu.

Knjiga, čiji je engleski naslov "Minor Detail", temelji se, kako piše izdavač Berenberg Verlag, "na istinitoj priči o silovanju i ubistvu palestinske djevojčice 1949. godine, što su počinili izraelski vojnici".

Tokom čitavog Žižekovog govora na sajmu pojedini su gosti glasno protestovali i napuštali salu. Kako je na svom profilu na Twitteru napisao glavni urednik i publicista izdavačke kuće Cankarjevo, Aljoša Harlamov, u znak protesta iz sale je izašao čak i gradonačelnik Frankfurta, Mike Josef.

Kako piše Harlamov, Žižek je tokom govora ukazao na prazne riječi o dijalogu koje su slušaoci dobili u prethodnim govorima.

"Žižek pokušava objasniti da ne relativizuje Hamasov zločin, da ga jasno i odlučno osuđuje, ali ne čini se da je to dovoljno da zadovolji uznemirene pojedince u dvorani", prenosio je Harlamov na Twitteru te je Žižekov govor nazvao "hrabrim i potrebnim", prenosi "Tportal".

