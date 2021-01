Zlostavljala dementnu staricu, policija objavila uznemirujući snimak

Policija u Velikoj Britaniji na svom Twitteru je objavila uznemirujući snimak koji prikazuje zlostavljanje dementne starice zbog kojeg je 29-godišnja njegovateljka sa osuđena na šest mjeseci zatvorske kazne.

Dženi Dedi trebalo je da se stara o polupokretnoj 69-godišnjoj Liz Jangs, ali video snimak s nadzorne kamere otkrila je da ju je umjesto toga čupala za kosu, gurala joj prste u lice i usta te je vukla za nos.

Tokom ljeta 2019. kćerka žene sa snimka, Korina Kaningam, koja je živjela s njom u kući u Norfolku, počela je primjećivati sitne povrede poput modrica i žuljeva koje je primijetila na svojoj majci.

Zbog svega je uključena kamera koja je sve vrijeme bila u sobi i to na vidljivom mjestu. Policija je objasnila da je porodica Liz Jangs željela da snimak bude podijeljen javno kako slučaj ne bi ispao iz fokusa nakon što je Dedi pritvorena.

Kako piše "Daily Mail", tokom jedne posjete starici Dedi sa sobom povela psa koji je izgrebao Liz Jangs, uzrokujući duboke posjekotine na njenim nogama.

Dedi je, piše se dalje, prisiljavala staricu da jede i verbalno je i fizički zlostavljala. Na snimku se vidi kako je vuče za kosu i gura joj prste u lice, prenosi "Index.hr".

“Carer” Jenny Dady from Norwich - is 6 months in prison enough? pic.twitter.com/CLaVfS3hG4