Znanje ovog dječaka bilo je ključ spasa za njega i drugare iz pećine

Bez porodice i sredstava za život, mali Adul Sam-on (14), jedan od dječaka koji su izbavljeni iz pećine na Tajlandu, sada je pozdravljen kao heroj zbog svoje uloge u spasavanju.

Adul je izbjeglica iz Mjanmara i tečno govori engleski, pa je stoga bio jedini koji je mogao da razgovara sa timom britanskih ronilaca koji su ušli u pećinu Tam Luang Nang Non da pronađu i izvuku 12 dječaka i njihovog trenera iz poplavljenog prostora.

Dječak, koji inače govori pet stranih jezika, prevodio je sa engleskog instrukcije za spasavanje članovima svog tima i 25-godišnjem treneru i tako odigrao ključnu ulogu u spasavanju. Akcija se okončala u utorak, nakon što su posljednja četiri dječaka i trener izvučeni iz pećine, gdje su zajedno proveli više od dvije nedjelje zbog poplave.

Adul dolazi iz zemlje u kojoj manje od trećina stanovnika priča engleski jezik, pa je stoga još više impresionirao svjetsku javnost.

Dječaci su pronađeni u pećini 9. dana otkako su nestali. Trenutno su u bolničkom karantinu, ali djeluju da su dobrog zdravlja.

"Ja sam Adul, dobrog sam zdravlja", čuje se kako ovaj mršavi dječak priča na tajlandskom na snimku koji se pojavio nekoliko sati po otkriću grupe.

"Prvo što mi pada na pamet kad pričam o njemu su njegovi maniri. On ukazuje 'vai' pozdrav svakom učitelju koji prolazi, svaki put", rekao je jedan od njegovih nastavnika Fani Tijaprom iz škole Ban Pa Moead.

Adul, koji osim engleskog govori i tajlandski, mjanmarski i kineski, rođen je u nepriznatoj Va državi u Mjanmaru, a u školu je krenuo sa sedam godina. Za sobom je ostavio porodicu, kako bi stekao bolje obrazovanje na sjeveru Tajlanda, ali ga roditelji posjećuju u hrišćanskoj crkvi u koju je primljen.

Borbe između etničkih pobunjenika iz Ujedinjene armije Va države i vojske Mjanmara već je tokom prošlosti natjeralo hiljade ljudi da napuste zemlju u potrazi za bezbjednošću, navodi "Daily mail".

Adul je jedan od preko 400.000 ljudi "bez države", koliko ih je registrovano na Tajlandu prema podacima Agencije za izbjeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR). Neki, međutim, procjenjuju da ih ima 3,5 miliona.

Adul nema izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu niti pasoš. To znači da se ne može oženiti, dobiti posao ili račun u banci, putovati, posjedovati zemlju ili kuću niti glasati. Tajland planira da do 2024. registruje sve "osobe bez države", ali do tada su ljudi poput Adula u pravnom začaranom krugu. Adul, međutim, ne dozvoljava da ga to sputava.

Osim što voli da igra fudbal, ovaj hrabri dječak svira klavir i gitaru i dobar je učenik.

"Pravi je dragulj. Dobar je i u učenju i u sportu. Donio je našoj školi nekoliko medalja i priznanja za svoja postignuća", istakao je direktor škole Punavit Tepsurin.

