Zoltan poharao Njemačku: Oluja čupala stabla (VIDEO)

SALCVEDEL - ​Jaka oluja nazvana Zoltan, pogodila je Njemačku pa je nastala šteta širom zemlje, a ljudi su ostali zarobljeni na stanicama. Ima i povređenih.

Snažan vjetar rušio je stabla na cestu i prugu te napravio haos širom zemlje.

Najveći problemi nastali su u željezničkom saobraćaju, pa će zbog toga danas biti otkazani međugradski vozovi, a brojne linije će kasniti.

Storm Zoltan has hit the coast of northern Germany particularly hard. In Hamburg, the fish market and surrounding streets were completely flooded by the heavy storm surge that pushed the waters of the River Elbe ashore during the night from Thursday to Friday. pic.twitter.com/IAKXFVAKCA