Žrtvama Harvija Vajnstina 17 miliona dolara odštete

Američki stečajni sudija je donio odluku da kompanija filmskog mogula Harvija Vajnstina isplati 17 miliona dolara odštete ženama, žrtvama koje su ga optužile za seksualno nasilje.

Vajnstin je prošle godine osuđen na 23 godine zatvora zbog silovanja i seksualnog napastvovanja tri žene nakon niza optužbi koje su se pojavile tokom 2017. godine kada su žrtve počele priznavati svoja iskustva sa ovim režiserom.

Isplata njegovim žrtvama će uslijediti tokom prodaje imovine njegove firme "Weinstein Co" koja je 2018. godine otišla pod stečaj nakon bankrota zbog seksualnih tužbi, a sudija je odbacio sve žalbe na ovu odluku.

"Weinstein Co" su osnovali kontroverzni Harvi Vajnstin i njegov brat Bob 2005. godine i riječ je o zasebnom filmskom studiju u kojem su snimljeni filmovi "The King’s Speech" i "The Artist".

Američki sudija je kazao da je 83 odsto žrtava seksualnog nasilja pristalo na isplaćivanje naknade tokom prodaje imovine Vajnstinove kompanije kako ne bi prolazile kroz daljnje parnice, a koja bi im trebala dati minimalni oporavak od onoga što su proživjele.

Isplata od 17 miliona dolara bitće podijeljena između više od 50 žrtava tako da bi svaka od njih pojedinačno trebalo da dobijei nešto više od 500.000 dolara.

Takođe je mnogim žrtvama ostavljena opcija odustajanja od nagodbe, ako svoja prava žele dalje potraživati na parnicama.

Vrijednost imovine Vajnstinove kompanije je procijenjena na 35 miliona dolara, od čega je osim za navedenu naknadu, izdvojeno 9,5 miliona dolara za uposlenike unutar nje kako bi izmirili sve dugove koji su se stvorili nakon stečaja.

Svi su oni, među kojima je i Vajnstinov brat Bob, oslobođeni svake odgovornosti vezane za Vajnstinovo ponašanje, piše BBC.