Zurof: Austrija zakonom da zabrani ustaške simbole

BEČ - Efraim Zurof, šef Centra "Simon Vizental", rekao je da očekuje da austrijski parlament usvoji zakon koji bi zabranio ustaške simbole i veličanje fašizma.

Zurof je ocijenio da je ophođenje Austrije sa zločincima iz Drugog svjetskog rata "apsolutno idiotsko" i posebne kritike uputio na ono što se dešava u Blajburgu.

"Postojao je ekstremno zločinački režim, a u Blajburgu se svake godine okupljaju ona lica koja žale za tim režimom. To je apsolutno ludilo", rekao je Zurof za bečki "Standard".

On je naglasio da je Ante Pavelić bio jedan od najgorih masovnih ubica u evropskoj istoriji i upitao kako neko može da mu odaje počast.

"Zašto je tako nešto moguće u Austriji? U Hrvatskoj tako nešto ne mogu da urade i to je dobro. Zašto austrijska Vlada dozvoljava tako nešto, zašto to dozvoljava crkva", upitao je Zurof.

On je odbacio tvrdnje Vlade Austrije da je komemoracija u Blajburgu u nadležnosti crkve.

"To je crkveno pitanje kao što je što sam ja glavni rabin Zulu zemlje. Namjerno se gleda po strani. Apsolutno je ludo i to me čini ljutim", naglasio je Zurof.

On je konstatovao da je "Austrija najgori slučaj u gonjenju nacista" i naglasio da se nacistički zločinci u toj zemlji uopšte ne gone, te da je Austrija pokušala sve kako bi spriječila krivično gonjenje.

"U slučaju Erne Vališ, koja je bila čuvar u koncentracionom logoru Majdanek, rekla mi je tadašnji ministar pravosuđa Karin Gastinger da ne može da je goni jer ono što je tamo činila predstavlja `samo` pasivno saučesništvo u genocidu. Ako je saučesnik u genocidu, onda ne može biti pasivna", primijetio je Zurof i ukazao da postoje svjedoci da je Erna Vališ ubijala ljude u Majdaneku.

Zurof je istakao da i danas ima nacističkih zločinaca koji žive u Austriji, ali nije mogao da kaže koliko ih je.