Zvaničnici EU postigli dogovor o zakonima za vještačku inteligenciju

BRISEL - Zvaničnici EU postigli su preliminarni dogovor o prvim svebuhvatnim zakonima za vještačku inteligenciju.

Evropski komesar za unutrašnje tržište Tijeri Breton opisao je planove kao "istorijske" navodeći da su postavljene jasne regulative za upotrebu vještačke inteligencije, prenosi britanski "Bi-Bi-Si".

Prema njegovim riječima, prijedlozi su više kao lista uputstava i lansirna rampa za nove kompanije i istraživače u trci za upotrebu vještačke inteligencije.

Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen naglasila je da će prijedlozi zakona o upotrebi vještačke inteligencije pomoći u razvju tehnologije koja neće ugrožavati bezbjednost i prava ljudi.

Pregovarači su nakon razgovora koji su trajali 36 sati postigli saglasnost oko vještačke inteligencije u sistemima poput "Čet GT" i prepoznavanja lica. Kompjuterski programi poput "ČetGPT" i "DALL-E" su primjeri takozvanog stvaralaštva vještačke inteligencije.

