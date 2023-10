Zvijezda Netfliksove serije na prvoj ratnoj liniji Izraela (VIDEO)

Zvijezda Netfliksove serije "Faude", Lior Raz, otišao je na izraelsku prvu liniju fronta kako bi pomogao svojoj "braći po oružju".

Ovo se događa nakon što je palestinska militantna grupa Hamas pokrenula napade na Izrael u subotu, što je dovelo do sukoba koji je odnio više od 1.700 života na obje strane.

51-godišnji glumac objavio je video na Twitteru u kojem se može vidjeti kako se saginje iza zida dok iznad njega ispaljuju rakete.

Accompanied by Yohanan Plesner @yplesner and Avi @issacharoff , I headed down south to join hundreds of brave "brothers in arms" volunteers who worked tirelessly to assist the population in the south of Israel. We were sent to the bombarded town of Sderot to extract 2 families pic.twitter.com/WpM9JLeOZM