Zvijezde iz serije "Igre prestola" i drugi glumci pročitali tužbu za genocid protiv Izraela

Više od dvadeset uglavnom američkih i britanskih poznatih ličnosti, uključujući glumce i pjevače, objavilo je video u kojem naglas čitaju slučaj koji je Južna Afrika pokrenula protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde kako bi podigli svijest o teškom položaju Palestinaca u Gazi.

Među njima je nekoliko glumaca iz hit serije "Igra prestola", uključujući Čarlsa Densa, Lenu Hedi, Liam Kaningam i Karis van Hauten. Takođe su učestvovali Suzan Sarandon, Stiven Kugan, Tobijas Menziz i Tunde Adebimpe, prenosi N1.

Game of Thrones stars and other actors read South Africa's case file charging Israel with genocide at the #ICJ pic.twitter.com/iRkHvoFVb3