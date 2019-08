Zvuk motora uplašio građane, bježali sa Tajms skvera

NJUJORK - Glasan zvuk paljenja motora i pucanje izduvnih gasova izazvalo je paniku među građanima, koji su bježali sa Tajms skvera, saopštila je policija u Njujorku.

Policija je na svom Twitter nalogu objavila da na Tajms skveru nije bilo pucnjave, već da su motori koji su saobraćali tuda proizveli sličan zvuk, prenosi AP.

Zbog tog zvuka policija je primila više poziva, navodi se u objavi u kojoj se i građani pozivaju da ne paniče.

"Tajms skver je veoma bezbedan", navela je policija.

Pojedini mediji prenijeli su da su građani od zvuka motora mislili da je eksplozija, zbog čega su uletjeli u zgrade i prodavnice.

Kako ocenjuje agencija, taj strah građana izazvan je nedavnom pucnjavom u El Pasu u Teksasu, kada je ubijeno više od 30 osoba.

There is no #ActiveShooter in #TimesSquare. Motorcycles backfiring while passing through sounded like gun shots. We are recieving multiple 911 calls. Please don’t panic. The Times Square area is very safe! @NYPDnews @NYPDTimesSquare